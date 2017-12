VIDÉOS - "Johnny sera toujours vivant" pour Richy son sosie depuis 25 ans

Richy endosse depuis 25 ans le costume de sosie de Johnny Hallyday. Il vit à Pignan dans l'Hérault. France Bleu Hérault est allé à sa rencontre quelques heures après la disparition de l'idole des jeunes à l'âge de 74 ans.

Il a le même visage et la même voix que Johnny. Richy est depuis 25 ans le sosie de l'idole des jeunes. Quelques heures après la disparition de Johnny Hallyday à l'âge de 74 ans, Richy a encore les yeux rouges.

"J'ai perdu un morceau de moi. Je suis orphelin sans Johnny." Aplusieurs reprises Richy se retourne pour regarder la télévision et les éditions spéciales sur la mort de la rock-star préférée des Français.

"J'ai voulu me foutre en l'air une fois ou deux et puis tu regardes Johnny à la télévision et la vie continue"

"Johnny a joué un rôle dans ma vie"

Leur première rencontre remonte à 1978 à Cannes. Richy en garde un immense souvenir "j'étais tétanisé en même temps j'avais mon idole en face de moi". Pourtant la maison de Richy n'est pas un musée à la gloire de Johnny.Il n'y a pas de collection: "je ne suis pas un fan fanatique mais un passionné" précise-t-il.

"Pour moi la passion se déroule sur scène lorsque je vois les fans de Johnny"

"The show must go on" lance Richy à la fin de notre rencontre. Le sosie remonte sur scène dès ce jeudi soir et ce week-end lors du Téléthon à Saint-Aunès et Frontignan pour continuer à faire vivre les tubes de Johnny Hallyday.

