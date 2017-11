Minute de silence, dépôt de gerbes, concert : l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre en vidéos

Emmanuel Macron, en présence de son prédécesseur François Hollande, a rendu hommage lundi aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, en observant une minute de silence sur les six lieux des attaques à Paris et Saint-Denis.

Le Stade de France, Le Carillon et Le Petit Cambodge, La Bonne Bière et Casa Nostra, le Comptoir Voltaire, la Belle Equipe et enfin le Bataclan : sur tous ces lieux, les officiels se sont recueillis lundi 13 novembre en hommage aux 130 morts et plus de 150 blessés des attentats de Paris et Saint-Denis, en 2015.

Toujours le même cérémonial

Le même cérémonial s'est répété tout au long de la matinée : lecture du nom des personnes tuées, dépôt de gerbe, minute de silence, échanges avec les familles de victimes. Les cérémonies ont débuté peu après 9h à Saint-Denis, en présence notamment des ministres de l'Intérieur Gérard Collomb, de la Justice, Nicole Belloubet, des présidents du Sénat Gérard Larcher et de l'Assemblée nationale François de Rugy, de la maire de Paris Anne Hidalgo et de la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse. Emmanuel Macron a déposé une gerbe devant la plaque commémorative, où figure le nom de Manuel Dias, seul tué dans les explosions du 13-novembre aux abords du Stade de France. Le 13 novembre 2015, son prédécesseur François Hollande y assistait au match de football France-Allemagne.

"Un tour d'honneur" décrié par certains proches de victimes

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont salué personnellement les familles présentes. Michaël Dias, fils de Manuel Dias, lui, s'est mis en retrait, refusant de saluer le chef de l'Etat : "On n'a aucun interlocuteur depuis la suppression du secrétariat d'aide aux victimes par Emmanuel Macron", a-t-il déploré au micro de BFMTV. "On est vraiment complètement laissés pour compte". Elisabeth Boissinot, mère de Chloé, tuée sur la terrasse du Carillon, a décliné l'invitation, "un tour d'honneur", critique-t-elle sur Facebook, avant que les victimes soient "oubliées dans l'heure".

Devant le Bataclan, où 90 personnes sont mortes, environ 200 personnes sont venus assister à distance à la cérémonie. Le chef de l'Etat et les personnalités présentes s'y sont longuement attardés, partageant l'émotion des proches des victimes.

Commémorations du 13-novembre: l’émotion d’Emmanuel Macron réconfortant les familles des victimes du Bataclan pic.twitter.com/KwKiUIPa7R — BFM Paris (@BFMParis) November 13, 2017

Le groupe Eagles of Death Metal qui jouait au Bataclan lors de l'attaque y a improvisé un concert.

Commémorations du 13-Novembre: les Eagles of Death Metal improvisent un concert devant la mairie du 11e pic.twitter.com/bljrl3GdXZ — BFMTV (@BFMTV) November 13, 2017

Emmanuel Macron s'est ensuite joint à l'hommage public organisé par l'association de familles de victimes Life for Paris sur la place de la Mairie du XIe.