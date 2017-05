VIDÉOS - Les débats du second tour de la présidentielle vus par les Marseillais

Alors que le débat de l'entre-deux-tours opposera ce mercredi Emmanuel Macron à Marine Le Pen, que pensent les citoyens marseillais de ces duels qui pour certains ont marqué l'histoire ?

Au Marché de La Plaine, dans le centre-ville de Marseille, les avis sont mitigés quant à l'importance à donner aux débats de l'entre-deux. Jacques, 70 ans, a regardé "tous les débats" mais il en a marre :

Les coups bas que les candidats s'échangent, on en a jusque là !

Et les coups bas, c'est une tradition lors des débats. Exemple avec la réponse cinglante de François Mitterrand face à Jacques Chirac lors de leur face à face en 1988.

Le sourire malicieux de François Mitterrand, cela passe encore pour cette Marseillaise, mais ce qu'elle ne supporte plus c'est l’agressivité qui règne lors des débats de la présidentielle:

Cela m'énerve les candidats qui se tapent dessus à la télé pendant une heure !

Des échanges musclés, ce fut le cas lors du débat opposant Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy en 2007.

Selon Joëlle qui fait ses courses à La Plaine, les débats ont perdu en tenue au fil du temps :

Les anciens débats, je les trouvais beaucoup plus sereins...

En effet, lorsque l'on se penche sur les archives du débat de 1974, difficile de donner tort à Joëlle, car malgré les attaques, les propos restent courtois entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing.

Mais les petites phrases ne font pas un "vrai débat" selon ce vendeur de tissus du marché :

Ce qui compte avant tout c'est le fond !

Et quand le fond et la forme se combinent, c'est encore plus efficace. L'anaphore est devenue célèbre, et elle avait déstabilisé Nicolas Sarkozy en 2012 lorsque François Hollande la prononça.