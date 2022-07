VIDEO - Les pompiers de Dordogne racontent leurs interventions sur les incendies en Gironde

82 pompiers de Dordogne sont actuellement en Gironde pour aider à lutter contre les méga feux de Landiras et de la Teste-de-Buch. Ils interviennent à la fois sur les feux de forêts en tant que tels mais aussi sur la protection des maisons.

Depuis le mardi 12 juillet, des équipes se relaient toutes les 48 heures et depuis le lundi 18 juillet une cinquantaine de pompiers sont partis en plus en renfort. Ils sont sur place avec 16 véhicules : des camions feux de forêts et des camions fourgons incendies qui sont destinés à la protection des logements.

Des pompiers mobilisés au plus près du feu de 11h du matin à six heure le lendemain

Le capitaine Florent Gastou, second de la compagnie de Périgueux est parti entre le dimanche 17 et le mardi 19 juillet avec 14 pompiers venus de l'ensemble du département. Ils ont rejoints leurs collègues Girondins. Ils sont partis avec cinq véhicules dont quatre spécialisés pour accéder facilement aux massifs. Ils ont été déployés au plus près du feu de forêt, "en attaque" à la Teste-de-Buch. Ils ont travaillé quasi en non-stop de 11h du matin à six heure le lendemain "pour se donner au maximum, on est là pour 48 heures et on se met au service de la population [...] On est constamment sur le qui-vive. Avec le vent, les braises sautent et peuvent démarrer un nouveau. C'est d'autant plus imprévisible la nuit car le vent tourbillonne et change de sens. On va intervenir sur des feux qui peuvent nous échapper ou bien qui peuvent nous rattraper". Le capitaine raconte s'être déjà retrouvé face à "un mur de flammes d'une quarantaine de mètres".

Une solidarité impressionnante sur place

Le second de la caserne de Périgueux explique que c'est la première fois qu'il se retrouve face à un feu d'une telle ampleur, d'une telle puissance et qui s'étend sur une superficie aussi grande. Le capitaine Florent Gastou a également été marqué par la solidarité des bénévoles sur place "c'est la première fois que je vois ça. Il y a un nombre impressionnant de bénévoles qui apportent des boissons fraîches, à manger, de la pharmacie, des fruits. On avait un point unique de ravitaillement et les quantités sont énormes. C'était super bien organisé. La nuit, il y a des bénévoles qui tournent pour apporter aux pompiers de quoi manger et des boissons fraîches, ce qui nous permet de tenir".

Le lieutenant Lionel Chanceau de la caserne de Brantôme décrit lui aussi l'énorme élan de solidarité et la logistique "on nous apporté du café toutes les heures mais aussi du dentifrice, du déodorant c'est énorme [...] et même quand on est sur le terrain, il y a des personnes qui passent".