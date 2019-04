VIDÉOS - Notre-Dame : les images impressionnantes de l'intérieur de la cathédrale après l'incendie

Elles permettent de se rendre compte de la violence des flammes, et d'entrevoir l'ampleur des dégâts : après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi soir, des vidéos montrent l'intérieur de l'édifice rongé par les flammes. De véritables scènes de désolation : sol noirci par la suie, poutres calcinées tombées sur le carrelage et nappe d'eau qui recouvre le sol. Mais au milieu de cet amas de décombres, des statues, des croix, des bougies restent intactes.

Au milieu des décombres, des œuvres restées intactes

L'organiste Jean-Philippe Le Trévou, qui n'est pas le musicien attitré de l’orgue de la cathédrale, mais qui y a déjà joué plusieurs fois, a publié une vidéo assez impressionnante sur son compte Facebook, mardi soir. On y voit tout de même les œuvres qui ont pu être préservées : une Vierge à l’enfant, notamment, la rosace vieille de plus de 800 ans, ou encore une statue de Sainte-Thérèse intacte.

Amas de pierres et de poutres calcinées

Autre vidéo, celle publié par Le Parisien mercredi soir : elle rassemble des images prises par l'un des photographes de la Mairie de Paris, Christophe Belin. On y voit un amas de pierres et de poutres calcinées au sol, "des morceaux de voûte tombés au sol", raconte-t-il. On voit aussi le toit amputé de l'édifice, ou encore l'un des autels écrasé par les décombres. On remarque, également, la rosace côté nord qui semble intacte.

Les images postées par les pompiers de Paris au lendemain de l'incendie rappellent la violence de l'incendie.