VIDÉOS - Tempête Alex : les vallées de la Vésubie et de la Roya dévastées

Le dernier bilan des pompiers des Alpes-Maritimes, ce mardi, fait état de quatre morts sur les communes de Saint-Martin-Vésubie, Lantosque et Colomars, après les inondations qui ont ravagé une partie du département vendredi. Les images impressionnantes des vallées de la Vésubie et de la Roya.

Après les intempéries diluviennes qui ont ravagé une partie des Alpes-Maritimes vendredi, les pompiers faisaient ce mardi un dernier bilan, encore provisoire : quatre morts sur les communes de Saint-Martin-Vésubie, Lantosque et Colomars. Huit personnes sont portées disparues et 13 autres sont supposées disparues.

Plus de 600 personnes sont engagées sur le terrain, dans les vallées de la Vésubie et de la Roya. 12 hélicoptères sont toujours sur zone. Les pompiers continuent leurs missions de recherches, déblaiement, évacuation et ravitaillement.

Ces images impressionnantes ont été prises dans la vallée de la Vésubie et dans celle de la Roya, à Breil, puis sur la route entre Breil et Fontan, avec un arrêt à Saorge, d’où il est possible de rejoindre Fontan par une route encore intacte.

Les images satellites avant/après

Avant : image satellite de Saint-Martin-Vésubie. - © 2020 Planet Labs, Inc

Après : image satellite de Saint-Martin-Vésubie. - © 2020 Planet Labs, Inc

Avant : image satellite de Saint-Martin-Vésubie. - © 2020 Planet Labs, Inc

Après : image satellite de Saint-Martin-Vésubie. - © 2020 Planet Labs, Inc

