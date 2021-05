PHOTOS - Un ponton en construction à Saint-André de Majencoules, après les inondations

De fortes pluies ont à nouveau touché le secteur de St André de Majencoules, dans le Gard entre lundi et mardi. Le pont de secours du Villaret est fortement impacté, et inutilisable. L'eau a englouti le pont, les buses en béton flottent à la surface, quant aux arbres aux alentours ils sont tous couchés. Les habitants du hameau sont coincés sur leur rive. Une dizaine d'ouvriers fabriquent un ponton pour permettre aux habitants de traverser à pied. Passer d'une rive à l'autre, à pied, sera possible en début d'après-midi. En voiture, en revanche, il faudra encore attendre la semaine prochaine

De fortes pluies ont à nouveau touché le secteur de St André de Majencoules, dans le Gard entre lundi et mardi. © Radio France - Lise Roos Weil

"Tout a été détruit, il faut tout recommencer à zéro, raconte Christophe Boisson", le maire de Saint-André de Majencoules, à France Bleu Gard Lozère