VIDÉOS - Une bagarre générale éclate à la sortie d'un bar place de la Sirène au Mans

Tout est parti d'une dispute à l'intérieur du bar le Café Crème, place de la Sirène, au Mans, peu après minuit dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2020. "On ne sait pas trop si c'était un conflit avec des vigiles ou des employés du bar", raconte un client de 21 ans qui se trouvait dans l'établissement au moment des faits. Il n'a pas non plus vu, ni entendu, s'il s'agissait d'une dispute entre clients.

Selon un trentenaire installé à la terrasse du bar voisin le Lézard, ce soir-là, il ne s'agirait pas d'un différend politique, comme il y a pu y avoir au Mans à la mi-décembre 2019. Des militants d'extrême-droite s'en étaient pris à certains bars "réputés de gauche" du centre-ville.

Toujours est-il que le ton monte. Il est demandé aux clients de sortir du bar.

Un attroupement de plusieurs dizaines de personnes se forme sur la terrasse du Café Crème. Sur une vidéo prise d'au dessus, on voit un homme dégainer un coup de pied retourné. La bagarre générale débute réellement à ce moment-là. "C'est allé très très vite. En même pas une minute, tout était par terre, même les tables hautes qui pèsent super lourd", se rappelle le jeune homme témoin de la scène. Les uns sautent sur les autres à grand renfort de coups de poing. Les verres, les chaises, les tables valdinguent dans tous les sens. Une partie du mobilier est cassée dans l'action. Les gérants du bar n'ont pas souhaité commenter les faits.

"Tout le monde s'est mis à courir quand il y a eu ce truc assez énorme et choquant", ajoute le témoin qui a vu des personnes quitter le bar avec du sang sur la tête.

La police met une heure à calmer la foule

Une vingtaine de policiers arrive place de la Sirène vers 00h40 pour tenter de séparer la cohue. La violence se focalise alors sur les forces de l'ordre, selon la police. Les agents reçoivent des insultes, des provocations, des jets de bouteille et de pierre. L'intervention dure "une bonne heure" avec des pics de tension et des moments d’accalmie, d'après la police. Un homme qui se trouvait un peu plus loin dans la rue de la Barillerie raconte qu'il a vu un nuage de gaz lacrymogène disperser la foule. Personne n'est interpellé, car l'objectif est le rétablissement de l'ordre public et les policiers ne sont pas assez nombreux pour mener la mission à bien et arrêter qui que ce soit.

Une enquête est en cours. La police a annoncé qu'elle renforcerait les contrôles aux abords de la place de la Sirène, même si la zone fait déjà l'objet d'une vigilance accrue.