VIDÉOS - Xavier Dupont de Ligonnès : une affaire qui déchaîne les passions

Depuis dix ans, personne ne sait où est passé Xavier Dupont de Ligonnès. Sa femme et ses quatre enfants ont été retrouvés morts sous la terrasse de la maison familiale à Nantes. De fausses pistes en fausse arrestation, le mystère reste entier et fascine toujours autant.

Le 21 avril 2011, les enquêteurs découvrent les corps d'Agnès et de ses quatre enfants, Benoît, Anne, Thomas et Arthur. Ils sont enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Ils ont été tués par balles. Ils sont enroulés dans des draps et recouverts de chaux. Les autopsies révèlent une "exécution méthodique", avec chacun au moins deux balles tirées en pleine tête.

Les enquêteurs estiment que le drame a eu lieu "probablement" dans la nuit du 3 au 4 avril. Au moment où les enquêteurs découvrent l’horreur, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante de l'ensemble de la famille. Depuis le drame, on est toujours sans nouvelle du père, Xavier Dupont de Ligonnès, 50 ans. Si cette histoire fascine autant, "C’est parce qu’elle se passe dans un cadre qui nous est tout à fait familier, le couple, les enfants" explique François Jost. Il est professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne-Nouvelle. Il a dirigé le laboratoire Communication information médias de 2012 à 2016. "On ne peut pas imaginer ce qui a pu se passer dans la tête d'un homme qui aboutit à ses assassinats. Et cette soif de savoir, c'est le moteur de l'information. Plus on ne comprend pas, plus elle nous intéresse. Et le rôle du journaliste, ou rôle de l'enquêteur, c'est de dévoiler ce qui est caché ou secret. C'est cet amour du secret et cette volonté de voir derrière le visible qui nous fascine" poursuit François Jost.

"On devient tous un peu journaliste ou flic en s'y penchant"

Dix ans après, l'affaire de la "tuerie de Nantes" a inspiré un très grand nombre de reportages, d'enquêtes, de romans, d'émissions de télé, de radio, des fictions, des téléfilms ou encore des documentaires. Comme François Jost, Fabrice Drouelle, qui présente l'émission "Affaires sensibles'' sur France Inter n'est pas étonné par cet engouement : "L'affaire Ligonnès est saisissante par le côté mystère. Chacun veut un peu faire sa propre enquête, avoir sa propre opinion. On devient tous un peu journaliste ou flic en s'y penchant", explique le journaliste.

On ne peux pas parler de l'affaire de Ligonnès sans évoquer le succès l'été 2020 de la longue enquête publiée par le magazine Society. Ses ventes se sont envolées avec plus de 400.000 exemplaires vendus. Une enquête qui existe aussi en livre. "On savait que ça marcherait, mais on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien ! On parle d'un sujet que tout le monde connait et tout le monde a l'impression d'avoir tout lu, en apportant beaucoup d'éléments nouveaux" analyse Franck Annese, directeur de la publication.

L'affolement général du 11 octobre 2019

Depuis la découverte des corps, les fausses pistes se sont multipliées. A cela s’ajoute aussi cette fausse arrestation le 11 octobre 2019. Ce jour-là, peu avant 21h, les médias s’emballent. Un homme est arrêté après avoir atterri à Glasgow, en provenance de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Selon la police écossaise, ses empreintes correspondent partiellement à celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais le lendemain, un test ADN prouve qu'il ne s'agit pas du même homme mais de Guy Joao, un retraité français d'origine portugaise qui rejoignait son épouse écossaise et a été victime d'une dénonciation calomnieuse.

Le rôle de la croyance et des biais cognitifs

Ce soir-là, "Il y a eu des erreurs du côté de la police, mais les journalistes se sont dits, qu'il y avait là quelque chose d'absolument incroyable. Il faut être sur le coup tout de suite". Et cela, "au-delà de toute prudence, évidemment" regrette ce spécialiste des médias. Mais, pour lui, ce qui était étonnant, c'est que ‘’le lendemain matin, alors que certains avaient compris que c'était une confusion, d'autres ont voulu continuer à imaginer qu'on tenait le vrai suspect. Et ça a été assez étonnant parce que certains journalistes ont voulu continuer à imaginer que c'était bien Dupont de Ligonnès qu'on avait attrapé, alors qu'il y avait des indices qui montraient que ce n'était pas possible".

Les biais cognitifs nous empêchent de penser correctement. Ce sont ces mécanismes de pensée qui altèrent notre jugement. Et ils ont eu un rôle important dans cette affaire hors-norme explique François Jost. "La place de la croyance est aussi considérable dans cette affaire. Quand j'entends une nouvelle comme celle-ci, je vais projeter des tas de choses, que je crois, je vais être tout à fait perméable aux rumeurs aussi. J’ai envie d’y croire. On applique des cadres de pensée qui sont souvent venus de la fiction et qui oblitèrent notre savoir, nos connaissances. On veut trouver des explications a priori sans tenir compte des faits" poursuit François Jost.

De son côté, concernant ce déchaînement médiatique, le psychiatre Michel Lejoyeux estime que finalement "Quand on parle beaucoup d'un phénomène, on finit par le créer et de susciter de l'intérêt".