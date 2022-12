Vieille dame agressée à Cannes : le père d'un des ados privé de son emplacement au marché

"Chacun est responsable de ses enfants", c'est par ces mots que la Ville de Cannes justifie sa décision ce samedi. Le père d'un des adolescents ayant agressé une vieille dame à Cannes en août dernier est privé de son emplacement de marché.

Une décision de la Ville

La décision ne s'appuie pas sur un règlement de la Ville, mais bien sur une volonté de la municipalité."On ne peut tout simplement pas donner le droit d'occuper le domaine public à des personnes à l'origine de troubles à l'ordre public", assène la mairie.

La mesure date du 9 septembre, elle a été prise "à titre conservatoire", quelques jours après l'agression de l'octogénaire mais bien longtemps avant le procès des jeunes, qui n'a eu lieu que le 30 novembre.

Le commerçant pourra plaider sa cause lors de la prochaine commission d'attribution pour les places du marché de la Bocca. Lors de leur procès, son fils et un autre mineur ont été reconnus coupables de vol avec violences et sont désormais placés dans un centre éducatif fermé.