Vieille-Église : une grand-mère et sa petite-fille meurent dans une collision entre leur voiture et un train

La grand-mère de 72 ans et la petite fille de onze ans sont décédées sur place.

Ce mercredi 8 février, vers 12 h 30, une voiture a percuté un train de marchandises à Vieille-Église, au passage à niveau de la rue du Pont-d’Oye. A l'intérieur de la voiture se trouvait une grand-mère de 72 ans et sa petite-fille de onze ans. Les deux ont perdu la vie dans l'accident.

Selon les premiers témoignages entendus par les enquêteurs, la sonnerie et le feu rouge du passage à niveau se sont bien déclenchées mais la conductrice aurait forcé le passage et aurait tenté de slalomer entre les deux barrières. C'est à ce moment là que le train de marchandises est arrivé.

Le père et le demi-frère, qui les suivaient en voiture sur la route**, ont assisté à la collision**. En état de choc, ils ont été pris en charge par les secours et transportés au centre hospitalier de Calais. La mère de la fillette de onze ans, arrivée plus tard sur les lieux de l'accident, a également été prise en charge.

Plus d'une vingtaine de pompiers des casernes de Calais, Marquise, Audruicq et Marck ont été mobilisés sur les lieux de l'accident.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de la collision. Elle est confiée à la brigade de recherche de Saint-Omer, avec l'aide de la cellule d'identification criminelle d'Arras et des gendarmes d'Audruicq.