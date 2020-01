Vol du coffre fort d'une vieille dame à Lodève, les auteurs en fuite

Lodève, France

Une octogénaire a été victime d'un home-jacking dans sa maison près de Lodève (Hérault) lundi. Il était environ 20h. La vieille dame était tranquillement chez elle avec son fils âgé d'une cinquantaine d'années qui a des problèmes psychiatriques lorsqu'on a frappé à sa porte.

Elle a ouvert et trois à cinq personnes (elle ne se souvient pas) ont pénétré dans le pavillon. Des hommes cagoulés, gantés et munis d'armes de poing dont on ignore si elles étaient réelles ou factices. Ils se saisissent d'un petit coffre fort qui n'était pas scellé et dans lequel l'octogénaire avait caché des bijoux sans grande valeur et des papiers administratifs.

Pendant ce temps la victime se réfugie chez sa voisine et appelle les gendarmes. Quand ils arrivent les malfaiteurs ont pris la fuite. Ils sont toujours recherchés. La piste locale est privilégiée. Selon les gendarmes, les voleurs ne semblaient pas très expérimentés.