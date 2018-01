Pau, France

L'an dernier, dans les Pyrénées-Atlantiques, le tiers des 41 personnes décédées dans un accident de la route avaient plus de 70 ans, qu'ils soient conducteurs ou piétons. Or le préfet a la possibilité de suspendre un permis sur avis médical. Et c'est ce qu'il est décidé à faire : "on ne peut pas se contenter d'attendre une année meilleure, disait Gilbert Payet le 17 janvier sur France Bleu Béarn. Il faut renforcer notre action pour enlever de la circulation les conducteurs quand ils ne sont plus en état de conduire. Il appartient à l'entourage de ces personnes, aux familles et aux forces de l'ordre de signaler à l'autorité préfectorale tous ces cas".

Gilbert Payet, préfet des Pyrénées-Atlantiques Copier

Le préfet en appelle donc aux familles pour qu'elles n'hésitent pas à signaler les seniors qui ne sont plus en état de conduire. Elles sont alors reçues par le docteur Patrice Hoppé, médecin au sein de la commission médicale, à la préfecture : "lors de cette visite, on examine la personne : prise de tension, vérification des réflexes, contrôle de la vue, voir s'il y a des vertiges... Les conclusions peuvent déboucher sur une inaptitude temporaire ou définitive. Dans ce cas, il y a un retrait de permis définitif effectué par la préfecture. _Ce n'est pas une dénonciation_. Quand c'est sur demande de la famille, nous évitons de donner le nom de la personne qui a adressé la lettre pour éviter tous conflits familiaux". L'an dernier, une dizaine de personnes âgées ont ainsi eu une interdiction totale de reprendre le volant.

Patrice Hoppé, médecin au sein de la commission médicale, à la préfecture Copier

Difficile pourtant de savoir quand s'arrêter. Marcel a 64 ans, il vit à Uzein. Il fait très attention quand il prend le volant : "je suis un em*** sur la route parce que je ne roule pas beaucoup, raconte-t-il en souriant. Puis je roule pas vite. _Je fais plus attention à moi qu'aux autres, je roule tranquille, pépère__. J'avais ma maman à la maison, elle roulait bien, mais à 88 ans, je lui ai dit "tu arrêtes, je suis en retraite, je vais te rouler maintenant!" Elle roulait, tranquille, cool, elle faisait attention. Mais quand on prend de l'âge on sent moins les choses. Mais bon moi je sens que j'ai encore quelques années. Et puis on est retraités, y a le temps. Y a pas le feu!_"

"L'effet tunnel" s'accentue avec l'âge

Pour aider ceux qui ne sont plus très sûrs de leurs acquis, la prévention routière organise régulièrement des stages spéciaux pour les seniors. Il y en a eu 22 l'an dernier, qui ont accueilli plus de 500 personnes, autant conducteurs que piétons. La prévention routière propose par exemple dans des ateliers des reconstitutions en 3D d'accidents explique Marc Rancès, le directeur départemental : "_on travaille surtout sur pourquoi l'angle de vue n'a pas été bien abordé. On a les taches aveugles, l'aspect visuel latéral qui diminue au fil de l'âge et qui arrive à cet effet tunnel, aggravé par la vitesse. Donc le fait qu'on ne tourne pas suffisamment la tête quand on prend un carrefour assez complexe fait qu'_on ne va pas voir l'évidence. Ça peut être un camion de 40 tonnes qui arrive, on ne le voit pas. Et le témoin dit "je ne l'ai pas vu". Il ne ment pas. C'est son cerveau qui n'a pas enregistré l'image".

Si vous êtes inquiet pour vos proches, vous pouvez donc contacter la prévention routière ou vous rapprocher d'une auto-école et offrir quelques heures de remise à niveau. Ou encore envoyer un courrier à la gendarmerie ou au préfet, cela entraînera donc une convocation pour une visite médicale.