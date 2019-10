Vienne : 20 décès sur les routes depuis le début de l'année, la préfecture appelle à la vigilance

Trois accidents mortels sur les routes de la Vienne en seulement dix jours. A Verrue, ce mardi en début d'après-midi, une voiture en plein dépassement a percuté un camion et le conducteur est mort sur le coup. Au total, 20 automobilistes ont été tués sur les routes depuis le début 2019.

Poitiers, France

Prudence sur les routes de la Vienne. C'est la préfecture de la Vienne qui vous le demande. A Verrue, ce mardi 22 octobre en début d'après-midi, une voiture en plein dépassement sur la départementale 347, cette ligne droite entre Mirebeau et Loudun a percuté un camion. Le conducteur, âgé de 57 ans, est mort sur le coup. C’est le troisième accident mortel en seulement 10 jours.

Des comportements dangereux

Ces accidents sont tous liés à des comportements dangereux : une vitesse excessive, la consommation d'alcool et de stupéfiants, et un dépassement mal contrôlé. Au total, depuis le début de l’année, 20 personnes ont été tuées dans des accidents de la route. Le triste bilan des 19 morts de l'an dernier est donc dépassé. Alors, la préfecture de la Vienne vous demande de lever le pied et de renforcer votre vigilance.

Les infractions aussi en nette hausse

Car le nombre d'infractions est aussi en nette hausse. Et notamment pour excès de vitesse, c'est 81% de plus qu'en 2018. En cette période de vacances scolaires, les autorités annoncent clairement la couleur. Les contrôles routiers vont être encore renforcés dans les jours qui viennent.