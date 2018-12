Vienne : disparition inquiétante d'un homme de 32 ans à Chauvigny

Chauvigny, France

La communauté de brigades de gendarmerie de Chauvigny a ouvert le 16 décembre une enquête pour disparition inquiétante. Fabien Lhuillier, 32 ans, domicilié à Chauvigny, n'a plus donné signe de vie à ses proches depuis le 7 décembre.

Célibataire et décrit comme solitaire, il mesure 1,68 m pour 65 kg. Les cheveux noirs et les yeux marrons, il porterait une veste en laine noire et un jogging noir avec bande rouge.

Sa voiture, une Citroën C1 a été retrouvée le 18 décembre à proximité du lac de Vassivière (87), fermée à clé et sans aucune affaire à l'intérieur.

Le téléphone portable du porté disparu a été localisé pour la dernière fois le 9 décembre à Peyrat-le-Château (87).

Aucun mouvement ou retrait n'a été signalé sur son compte bancaire.

Toute personne susceptible d'avoir des renseignements est invitée à contacter la gendarmerie de Chauvigny au 05.49.46.30.04.