Vienne : incendie en cours à Buxeuil, un panache de fumée visible à des kilomètres

Une fumée noire impressionnante et beaucoup de flammes. Un incendie s'est déclaré ce jeudi sur le site l'entreprise de transport TPMO et de Vienne recyclage, à Buxeuil dans le Nord-Vienne. Des ballots de Vienne recyclage contenant du plastique brûlent et se sont propagé à un premier bâtiment, appartenant à TPMO. L'intervention des pompiers a en revanche permis la propagation des flammes à une autre bâtiment.

ⓘ Publicité

Visible à des dizaines de kilomètres

Comme on peut le voir sur plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux par des habitants, la colonne de fumée noire est impressionnante et visible à plusieurs kilomètres, jusqu'à Chasseneuil-du-Poitou, selon plusieurs habitants. Pour le moment, selon les pompiers, l'absence de vent permet d'éviter d'attiser les flammes et de propager la fumée.

"j'ai vu une grande fumée noire, je me suis dit c'est bizarre", raconte Éric, qui vit à 5k kilomètres du lieu où s'est produit l'incendie. "C'est un entrepôt à côté du garage Renault qui prenait feu. Il y avait des emballages, et puis après il y avait les bouteilles de gaz qui ont explosé ! C'est monté à dix mètres de haut !" décrit cet habitant de Buxeuil.

La préfecture de la Vienne recommande d'éviter "le secteur de la traversée de la Creuse par la D58", et de privilégier "une traversée de la Creuse et par la D58A".