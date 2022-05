Vienne : le projet de la ferme aux 1.200 taurillons va-t-il être relancé par la justice administrative ?

Les opposants au projet de ferme aux 1.200 taurillons demandent jeudi 19 mai au Tribunal Administratif de Poitiers (Vienne) d'annuler les permis de construire. Le rapporteur public estime la juridiction incompétente. "C'est un déni de justice" explique Maître Marie-Pierre Abiven. "Au nom du principe de précaution, les juges se doivent de considérer notre requête" constate l'avocat du barreau d'Amiens. La décision sera rendue le 16 juin, ce qui pourrait lancer sa construction.

"On ne lâche rien"

Ce projet qui prévoit l'installation de bâtiments d'élevage bovin, avec des panneaux photovoltaïques et d'une usine de méthanisation est contesté depuis 7 ans par un collectif d'habitants, regroupés au sein de l'association ASPECT, (association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois et de sa région thermale). Les élus de la commune s'y opposent aussi.

Dominique Brunet, le co-président de l'association poitevine. "Les taurillons vont être enfermés sur un hectare et demi, sans herbes ni foin" s'insurge l'agriculteur installé à Pleumartin, une commune voisine, fustigeant le porteur du projet de vouloir nourrir ses bêtes avec les granulés qu'il fabrique. "On ne veut pas de feedlocks à la française" martèle-t-il avec détermination après des années de manifestation et de procédure contre cette "ferme-usine". "On ne lâche rien" prévient-il.

Risque de pollution de l'eau potable

Le maire de la commune de Coussay-les-Bois , Michel Favreau, accuse les autorités de ne pas considérer le risque "élevé" de pollution de la ressource en eau potable. "La structure métallique, qui viendrait soutenir les hangars, creuserait forcément la couche d'argile qui protège la nappe phréatique, et ça polluerait la ressource en eau de ma commune" explique l'élu.

Les opposants surveillent presque quotidiennement le terrain vague et les potentiels travaux. Rien empêche le porteur du projet de les lancer. L'industriel est d'ailleurs poursuivi pour plusieurs infractions (suppression de haies, feux, destruction de zone humide ...). Le Tribunal correctionnel de poitiers statuera en décembre prochain.