Vienne : plusieurs avocats tirent la sonnette d'alarme après la vague de suicides dans la prison de Vivonne

Trois détenus ont mis fin à leurs jours dans la prison de Vivonne entre le 9 août 2023 et le 5 septembre 2023.

Depuis le 1er août 2023, trois détenus de la maison d'arrêt Poitiers Vivonne se sont suicidés . Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux dimanche 10 septembre 2023, plusieurs avocats, en lien avec ces détenus, ont décidé de tirer la sonnette d'alarme sur les mauvaises conditions de détention à Vivonne et plus généralement dans les prisons en France.

Les trois avocats signataires de la tribune, Julia Couvoisier (barreau de Paris), Patricia Coutand (barreau de Poitiers) et Aurélien Bourdier (barreau de Poitiers) interpellent directement le président de la République Emmanuel Macron, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti ainsi que l'administration pénitentiaire. Ils demandent à ce que la France "protège ses détenus et respectent ses obligations".

Au centre pénitentiaire de Vivonne, la situation est particulièrement alarmante pour les détenus : cellules surchargées, mauvaises conditions sanitaires, accès restreint aux soins médicaux, etc. C'est bien ce que dénonce l'avocate Patricia Coutand, du barreau de Poitiers. "J'ai énormément de clients détenus qui se sont retrouvés à trois en cellule de 9 mètres carrés. Deux ont des lits. Un troisième dort par terre sur un matelas. Cela m'est arrivé pour une cliente qui avait 75 ans. C'est totalement anormal."

Elle évoque aussi des fouilles à répétitions. "Les détenus me disent que l'ambiance n'est pas bonne à Vivonne. Ils ne sont pas bien traités par les surveillants et la direction. Ils sont fouillés de manière très régulière sans raison. On peut comprendre la nécessité pour des détenus dangereux ou pour ceux qui ont été jugés pour trafic de stupéfiants. Mais pour des détenus lambda, qui ne posent pas de problème, ce n'est pas justifié qu'ils soient fouillés avant chaque parloir. Cela suscite de l'angoisse, ils montent en pression", estime t-elle.

150% d'occupation à la maison d'arrêt de Vivonne

En 2016, une mutinerie d'une cinquantaine de détenus avait eu lieu à la prison de Vivonne, durant six heures, après un refus de permission de sortie à un détenu, qui s'est rebellé. " Je voyais un des mutins en rendez-vous à l'époque. Il était en train de monter en pression, notamment car on lui faisait une fouille à chaque parloir ", raconte Maître Coutand.

Plus de 600 personnes sont détenues à Vivonne d'après l'OIP, l'observatoire international des prisons. Avec un taux d'occupation de 150% en maison d'arrêt : 450 détenus pour 300 places. "C'est une très grosse prison, pour laquelle on reçoit beaucoup de signalements, pour des problèmes d'insalubrité, avec la présence de cafards et de rats, mais aussi des problèmes avec les surveillants, des brimades répétées, ou bien des problèmes de santé. Beaucoup de personnes nous rapportent être en détresse psychologique. Ces conditions accentuent les difficultés des personnes et favorisent les passages à l'acte", décrit Charline Becker, salariée du pôle enquête de l'OIP.

"Quand on signale un problème, on n'a pas de réponse"

Aurélien Boudier était quant à lui l'avocat d'un des détenus qui s'est suicidé cet été, un Poitevin d’une trentaine d’années, victime de harcèlement par d'autres détenus. Il avait été placé à l'isolement après un incident dans l'établissement. C'est dans ce contexte qu'il avait été retrouvé pendu dans sa cellule, le 14 août 2023 au matin. Son avocat précise qu'il était censé sortir de prison courant septembre.

Maître Bourdier évoque des manquements de la part de l'institution pénitentiaire. "Il y a eu trois suicides. À chaque fois, des problèmes avaient été identifiés et signalés en amont. L'institution n'est pas capable de les protéger. Quand on signale un problème, on n'a pas de réponse. Souvent même pas un accusé de réception. Vraisemblablement, l'administration est débordée. Ils doivent gérer des situations complexes, beaucoup de détenus avec des problèmes psychiatriques. Mais rien ne justifie l'absence de réponse", affirme l'avocat.

D'après l'observatoire international des prisons, il y a six fois plus de suicides en prison qu'à l'extérieur (à population équivalente). En 2022, 125 détenus ont mis fin à leurs jours en détention, 14 de plus qu'en 2020.