Vienne : un homme condamné à 12 mois de prison pour avoir agressé des gendarmes

Un homme de 26 ans condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire lundi 27 avril au tribunal de Poitiers. Il a insulté et agressé des gendarmes de Gençay le mois dernier.

Le 20 mars 2020, à Saint-Segondin, deux gendarmes de la compagnie de Gençay contrôlent une femme à scooter. Son compagnon est recherché, mais elle dit ne pas avoir de nouvelles et rentre chez elle, à quelques centaines de mètres de là. Mais peu après l'homme en question arrive sur le même scooter. Il insulte et menace les gendarmes, leur fonce aussi dessus à deux reprises, puis se réfugie chez sa compagne. Il est finalement interpellé, placé en garde à vue et incarcéré en attendant le jugement.

L'homme, qui se dit SDF et reconnaît être toxicomane, a déjà 16 condamnations à son casier judiciaire. Jugé en visioconférence ce lundi 27 avril après-midi, il est condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire, ainsi qu'à verser 500€ de dommages et intérêts aux deux gendarmes. Il a aussi une obligation de soin et de trouver du travail.