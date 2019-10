Vienne : un jeune automobiliste décède dans un accident de la route à Poitiers

Un poitevin de 26 ans s'est tué sur la route, ce lundi 14 octobre dans la soirée à Poitiers. Il se trouvait sur la départementale 910, entre Biard et le magasin Décathlon. Deux blessés légers ont été pris en charge par le CHU.

Poitiers, France

Un jeune homme de 26 ans tué dans un accident de la route à Poitiers, ce lundi 14 octobre dans la soirée. Il roulait à vive allure sur la départementale 910, entre Biard et l'enseigne Décathlon. L'automobiliste a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux. Deux passagers ont été blessés et transportés vers le CHU de Poitiers. Onze pompiers ont été mobilisés jusqu'à 23 heures.