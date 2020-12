Vienne : Un mort et un blessé grave dans un accident de la route près de Loudun

L'accident a eu lieu ce lundi 14 décembre vers 22h30 à Roiffé près de Loudun dans la Vienne. Une voiture a quitté la route dans un virage avant de faire plusieurs tonneaux. Un homme est mort et un autre grièvement blessé.

Accident de la route au lourd bilan ce lundi 14 décembre vers 22h30 dans le nord de la Vienne à Roiffé près de Loudun. Un homme est mort et un autre gravement blessé, avec son pronostic vital engagé, après qu'une voiture a quitté la RD 147 dans un virage avant de faire plusieurs tonneaux et de s'encastrer dans un poteau électrique.

Les secours alertés par des proches

Ce sont des amis des victimes qui ont alerté les secours après les avoir extraits du véhicule. Les deux voitures se suivaient pour se rendre à Loudun et c'est en ne voyant plus leurs amis dans le rétroviseur, les deux occupants de la première voiture, dont un habitant de Loudun, rebroussent chemin et trouvent la voiture accidentée.

Ils alertent les pompiers et, selon leur dire, parviennent avec l'assistance téléphonique du SAMU à sortir de l'habitacle pulvérisé les occupants: le conducteur, très grièvement touché, un passager tué et un troisième homme. Les secours prennent alors le relais ainsi que les gendarmes.

Une procédure judiciaire ouverte

Mais depuis, les militaires n'ont plus aucune trace du second passager de la voiture accidentée. Les deux témoins restent très vague, sans doute mal à l'aise car incapable d'expliquer ce qu'ils faisaient en plein confinement à cette heure ci de la nuit.

Les gendarmes ont donc ouvert une procédure judiciaire et sont encore à la recherche du troisième homme.