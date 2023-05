Vienne : un policier gravement blessé après avoir été fauché par une voiture, deux hommes interpellés

Le commandant de police a été transporté dans un état grave à l'hôpital Lyon Sud, mais son pronostic vital n'est plus engagé.

Un commandant de police a été fauché par une voiture sur les quais de Rhône à Vienne (Isère) mercredi après-midi. L'information a été révélée par nos confrères du Dauphiné Libéré , puis confirmée à France Bleu Isère. Les faits se seraient déroulés vers 14h30 à un rond-point lors d'un contrôle routier. Selon la police, le conducteur aurait forcé le passage puis accéléré sur l'officier avant de le percuter. Selon le parquet, le policier souffre d'un traumatisme crânien et de multiples fractures. Le policier aurait perdu connaissance avant de retrouver ses esprits.

ⓘ Publicité

Deux hommes interpellés

Les enquêteurs ont retrouvé le véhicule un peu plus loin, mais vide. Ils ont finalement interpellé deux hommes dans l'après-midi. Ils sont en train d'être auditionnés. Quant au policier touché, il est gravement blessé, notamment à la tête, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Il a été transporté par le SAMU à l'hôpital Lyon-Sud. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus d'obtempérer, explique le parquet de Vienne.