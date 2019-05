Vierzon : 3 mois ferme pour avoir blessé un policier

Vierzon, France

L'auteur n'a que 18 ans. Il était ivre lundi soir, et c'était pour l'aider que les policiers s'étaient justement arrêtés à sa hauteur. " On l'a vu tituber et se casser la figure, près du pont. On a eu peur qu'il passe par dessus le parapet, et c'est pour ça qu'on a voulu le ramener au commissariat " L'intention des policiers partait d'un bon sentiment, et ils n'ont vraiment rien compris quand le jeune homme s'est brusquement énervé. Une vraie furie ! Il faudra cinq policiers pour le maîtriser. L'homme ne se souvient plus de rien si ce n'est d'avoir beaucoup bu et même consommé de la cocaïne ce soir là. Il présente d'emblée ses excuses et essuie quelques larmes. Placé à l'âge de 6 mois en familles d'accueil puis en foyers, l'homme se sent mal dans sa peau : il a entamé un traitement pour devenir une femme et c'est d'ailleurs avec ses talons de plus de 10 cm de haut qu'il a écrasé la main du policier le plus gravement blessé. "Je vous réclame la peine la plus adaptée " plaidera son avocat Me Galut. " Mon client ne doit pas retourner en prison, ça lui fait très peur ! ". " J'ai un problème avec l'alcool, mais je veux me soigner " affirme le jeune homme entre deux sanglots. Le tribunal lui inflige finalement trois mois fermes : " un temps nécessaire pour préparer votre retour sur la bonne voie " précise la présidente du tribunal. Pour vivre, le jeune homme se prostitue depuis plusieurs mois à Limoges.