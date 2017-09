Vierzon : dix nouvelles caméras en centre ville

A Vierzon, dix nouvelles caméras de vidéo protection sont installées en ce moment. Elles devraient être opérationnelles fin septembre. La ville double ainsi son réseau. Un coût d'un peu moins de 50.000 euros, l'état apporte une aide de 30 %.

Un nouvel investissement consenti par le maire communiste de Vierzon, Nicolas Sansu, pourtant peu favorable à la vidéo protection. Ces caméras ont été réclamées par les commerçants notamment. Une pétition a même circulé dans le quartier de la place Vaillant-Couturier. La mairie y a donc installé, une caméra mobile à 360°. Premier effet : les attroupements devant certains commerces vendant de l'alcool notamment, en fin d'après-midi ont disparu depuis deux mois, avant même l'arrivée de cette caméra. Les trafics aussi se sont évaporés, constatent les riverains : "C'est bien, mais cela ne fait que déplacer le problème, affirme un commerçant. Ils sont partis quartier St-Martin. Ce qu'il nous faudrait, ce serait des patrouilles présentes dans les rues."

La place Vaillant-Couturier à Vierzon a retrouvé sa quiétude depuis deux mois. © Radio France - Michel Benoit

Des caméras seront aussi installées au forum, mais de l'aveu même du sous-préfet de Vierzon, on ne peut pas en mettre partout. Elles sont donc réservées au centre ville commerçant et aux abords des écoles, collèges et lycées. Patrick Vautier, sous-préfet de Vierzon : "Ces caméras ne sont pas la solution à tous les problèmes évidemment, mais elles constituent une aide précieuse pour la police". Alors même si cela n'a fait que déplacer le problème, cette commerçante de la place Vaillant Couturier savoure la quiétude retrouvée dans son quartier. Il était temps d'agir selon elle : " Je n'ai jamais eu de problème avec ces gens qui dealaient devant tout le monde, mais je ne me sentais pas rassurer. Et c'était la même chose pour les clients qui désertaient le quartier. C'était pas normal pour une petite ville comme Vierzon. Maintenant, c'est plus paisible ici." Mais tout n'est pas résolu. Il faut d'urgence pourvoir les postes vacants au commissariat de Vierzon : quatre départs étaient annoncés au 1er septembre pour une seule arrivée.