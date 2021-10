Vierzon : elle part plusieurs semaines au Congo, en laissant ses enfants seuls dans l'appartement

La procureure de la République a réclamé un retrait de l'autorité parentale et un emprisonnement de deux ans avec sursis, mais au final, le tribunal a prononcé la relaxe de tous les chefs d'accusation. Les faits semblaient pourtant avérés... " Madame, je n'ai rien fait, mes enfants sont manipulés par leur père ! " La voix est chevrotante, celle d'une mère éplorée, ébranlée par les accusations portées contre elle. Le 5 décembre dernier, elle prend l'avion pour le Congo. Elle ne rentrera que le 15 janvier, un retour retardé par le covid, explique t-elle. Ses trois enfants sont restés dans l'appartement de Vierzon. Ceffina, 10 ans a reçu pour consigne de s'occuper de son petit frère de 6 ans. Seul le plus grand, âgé de 12 ans, peut continuer d'aller au collège. Pour se nourrir, les enfants ont accès au congélateur rempli de riz, de poulet et de pain. Heureusement, le père de deux des gamins, sans nouvelles, d'eux depuis plusieurs mois, est parvenu à les localiser, depuis la région parisienne. Il découvre le tableau : les trois frères et soeur, à cause des cafards dans les chambres, ont ramené un matelas dans le salon. L'appartement est en désordre. Cela fait presque 15 jours qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Les explications de la mère sont confuses : elle évoque une voisine, ou alors une amie qui aurait dû veiller sur eux. Les faits sont là ; mais voilà, l'acte de renvoi ne mentionne les délits qu'à la date du 5 décembre. Sur une seule journée, on ne peut parler de privation de soin, d'où la décision de relaxe du tribunal. En justice, la forme est aussi importante que le fond... Le parquet a 10 jours pour faire appel.