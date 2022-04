Un an après avoir fait appel, trois des quatre meurtriers de Mathieu Hocquet à Vierzon ont été condamné vendredi 1er avril à 18, 16 et 14 ans de réclusion criminelle.

Vierzon : entre 18 et 14 ans de prison en appel pour les meurtriers de Mathieu Hocquet

La cour d'assise de Nevers a rendu son verdict ce vendredi 1er avril, dans l'affaire Mathieu Hocquet. Après un premier procès en avril 2021, trois des quatre hommes condamnés pour le meurtre du jeune homme en 1999 avaient fait appel.

Des peines inférieures à celles initialement prononcées

En première instance, les trois hommes avaient été condamnés à des peines allant de 18 à 20 ans de prison, tandis que le quatrième accusé écopait de 12 ans de réclusion criminelle. Tous étaient jugés pour enlèvement et séquestration suivis de mort.

Bouchaïb Mohib, Driss Belkhouribchia, et Samir Berkani avaient décidé de faire appel, clamant leur innocence. Hier, ils ont finalement été condamnés respectivement à 18, 16 et 14 ans de prison.

Fin d'une affaire qui aura duré plus de vingt ans. En 1999, Mathieu Hocquet, 22 ans, avait été retrouvé mort après avoir été enlevé à l'entrée d'un square du centre-ville de Vierzon. Selon les experts, il a été roué de coups, dont un mortel derrière la tête.

Une affaire qui a bouleversé la ville du Cher, sans qu'aucune explication ne soit apportée, jusqu'à un appel anonyme en 2017, qui a permis de relancer l'enquête et de déboucher sur un procès l'année dernière, lors duquel un quatrième homme était aussi jugé. Cyril Bourguignon avait reconnu avoir conduit la voiture pour l'enlèvement. Condamné à 12 ans de prison, il n'avait pas fait appel.