Vierzon : jusqu'à 20 ans de réclusion pour les meurtriers de Mathieu Hocquet

Au terme de deux semaines de débats, les jurés de la cour d'assises du Cher ont reconnu coupables les quatre hommes, d'enlèvement, et de séquestration suivis de mort. Tout au long du procès a plané l'ombre d'un mystérieux cinquième homme qui aurait pu également avoir participé à l'enlèvement du jeune homme de 22 ans, sans doute pour récupérer la recette du coffre-fort du fast-food dont il avait la responsabilité.

Certains condamnés n'ont pas caché leur intention de faire appel, l'épreuve n'est donc sans doute pas terminée pour les proches de Mathieu Hocquet. Sa mère, Viviane Virondel, estime cependant que justice a été rendue, "un grand pas a été fait. Ils sont enfermés et ils ne pourront plus s'en prendre à quelqu'un d'autre et une autre famille ne passera pas par l'épreuve que nous vivons. Cela fait plus de vingt ans que j'embrasse la photo de mon fils tous les jours. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Je ne suis pas certaine qu'une mère puisse faire un jour le deuil de son enfant. "

Le dossier de l'affaire Hocquet est très volumineux © Radio France - Michel Benoit

Un verdict mais une interrogation qui subsiste

Deux accusés écopent de 20 ans de réclusion, Driss Belkhouribchia notamment, "on va se donner le temps de la réflexion mais évidemment l'appel est plus qu'envisagé " confie Me Jean-Michel Fleurier. "On m'a reproché finalement de ne pas prouver que cette nuit-là il dormait sur Bourges ou que cette fameuse nuit-là, il travaillait sur Bourges, mais on avait les éléments qui permettaient en tout cas, de ne pas exclure cette possibilité-là."

L'accusation reposait principalement sur les déclarations de Cyril Bourguignon qui reconnait avoir conduit la voiture pour l'enlèvement de Mathieu Hocquet. Il est condamné à 12 ans. maître Beux-Prère, son avocat n'est pas favorable à un appel, "en appel, la peine pourrait être plus forte si la cour considérait, comme ici, que son rôle avait été plus important. Mon client a cependant du mal psychologiquement à admettre la peine qu'on lui inflige car son rôle est minime dans cette affaire, mais juridiquement, la cour a estimé que l'infraction était constituée pour Mr Bourguignon." Un procès qui laisse une grosse interrogation, y avait-il un cinquième comparse ce soir-là ?