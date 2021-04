Vierzon : jusqu'à 25 ans de réclusion requis contre les meurtriers présumés de Mathieu Hocquet

Ces deux semaines de débat ne permettront pas de connaître le rôle de chacun des co-accusés. Cela n'empêche pas l'avocat général de différencier les peines au regard des personnalités des accusés. La peine la plus faible, 14 ans, requise à l'encontre de Cyril Bourguignon. C'est lui qui accuse ses trois comparses. L'avocat général ne lui reconnait pourtant pas le droit à une peine réduite pour ses aveux. Il regrette même que Cyril Bourguignon n'ait cherché qu'à minimiser son rôle. L'homme reconnait simplement avoir conduit la voiture lors de l'enlèvement de Mathieu Hocquet. 25 ans requis, en revanche, contre Bouchaïb Mohib, au regard de son profil violent et de son casier très chargé. 25 ans également pour Driss Belkhouribchia et pour les mêmes raisons. Une réquisition de 20 ans enfin pour Samir Berkani. Pour l'avocat général, plusieurs témoignages viennent confondre les quatre hommes. " Un quatuor beaucoup plus soudé qu'il n'y parait ". L'accusation qui appelle les jurés à revenir à l'essentiel, derrière l'écran de fumée qu'a voulu entretenir la défense. Notamment, la thèse du cinquième homme en fuite au Maroc... et qui s'est accusé du meurtre sur les réseaux sociaux. Une manière pour la défense de distiller le doute, doute qui doit toujours profiter aux accusés selon la loi.

22 ans après les faits, la cour d'assises du Cher tente de faire toute la lumière sur le meurtre de Mathieu Hocquet à Vierzon. © Radio France - Michel Benoit

Me Sophie Godfrin-Ruiz est l'avocate, partie civile, qui représente la maman de Mathieu Hocquet : " Je ne sais pas si c'est tant le quantum de la peine qui rassurera. Ce qui rassure la famille, c'est surtout d'avoir une réponse pénale. Les débats ont permis d'éclairer certains points. La réponse principale, c'était pourquoi s'en prendre à Mathieu. Alors, on l'a vu dans la procédure et cela a pu être évoqué devant la cour (ndlr : meurtre crapuleux). Comment aussi. C'est certain, on ignore qui a porté le coup fatal. La durée de l'agonie, on ne la sait pas précisément non plus. Ni la chronologie des coups. Par qui : tout cela restera en suspens."