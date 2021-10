Vierzon : l'entreprise Ledger poursuivie en justice suite à une fuite de données

C'est une entreprise vierzonnaise en plein ascension : Ledger qui emploie plusieurs centaines de personnes, et qui vient de réaliser cette année une grosse levée de fonds de 380 millions de dollars, est attaquée en justice. Cette entreprise fabrique de clés physiques, qui ressemblent un petit peu à une clé USB, pour protéger les actifs numériques, ou crypto-monnaies. Certains de ses clients demandent réparation après une fuite massive de leurs données personnelles en 2020. Un fichier qui comporte un million d'adresses emails, et plus de 200 000 adresses postales, est depuis librement accessible en ligne.

Qui est responsable ?

Avec ces données personnelles mises à disposition de tous, et donc de personnes mal intentionnées, les clients de Ledger deviennent parfois la cibles de malfaiteurs qui tentent de récupérer l'accès à leurs portefeuilles numériques via l'envoi de mails, ou encore de sms. Certaines auraient même reçu des menaces, sous forme de chantage, selon maître Romain Chilly, avocat qui défend une trentaine de clients qui demandent réparation. D'autres ont reçu à leur domicile de fausses clés Ledger; tentative d'escrocs pour récupérer leurs codes. Bref, les méthodes sont variées, mais l'idée est la même : récupérer l'accès aux cryptomonnaies que possèdent ces clients. Reste à déterminer si la responsabilité de Ledger est engagée.

Une menace permanente

Les clients de maître Romain Chilly ont demandé réparation de trois manière différentes : via un signalement auprès de la Cnil (la Commission nationale de l'informatique et des libertés), via une procédure au civil et pour d'autres au pénal. Le préjudice de ces clients est parfois moral, avec "l'angoisse au quotidien d'être potentiellement cible d'escrocs ou d'attaques physiques pour certains puisque des adresses physiques sont divulguées" explique Romain Chilly. Du côté de l'entreprise Ledger, on ne souhaite par commenter l'affaire, mais on précise qu'aucune remontée de vol, cambriolage, ou agression physique n'a été faite pour le moment.

Plusieurs milliers d'euros dérobés

Certains clients de Romain Chilly ont perdu de l'argent suite à cette fuite de données. Difficile d'en quantifier exactement le montant, puisque le cours varie, mais certains estiment leur préjudice à plusieurs milliers d'euros. Selon leur avocat, à la différence d'autres fuites de données, celle-ci exposerait particulièrement ses clients car elle les désigne clairement comme étant les propriétaire de cryptomonnaies. "Pour prendre une image, c'est comme si vous aviez une entreprise qui commercialisait et installait des coffres-forts chez les particuliers, qui révélerait l'intégralité de la liste de ses clients. Ca les mets quand même dans une situation de vulnérabilité importante" explique maître Romain Chilly.

L'examen des procédures entamées par les clients de l'avocat devraient débuter au début de l'année 2022.