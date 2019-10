Vierzon : le proviseur adjoint du lycée Édouard Vaillant agressé par un élève

Sur les réseaux sociaux circule une vidéo où l'on voit le proviseur adjoint du lycée Edouard Vaillant, à Vierzon, agressé par un élève. Le proviseur et le proviseur adjoint de l'établissement ont porté plainte.

Vierzon, France

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. On y voit le proviseur adjoint du lycée Edouard Vaillant, à Vierzon, en train de se faire frapper à plusieurs reprises par un élève. Les faits se sont produits mardi 8 octobre. L'élève en question est un jeune majeur de 18 ans. Il est en terminale pro. Le jour-même de l'agression, l'élève se fait renvoyer d'un cours de sport. En situation de décrochage scolaire, il bénéficie d'un accompagnement "Action mixte de mobilisation". Cet accompagnement est suspendu à la suite de son renvoi de cours.

Deux plaintes déposées contre l'agresseur et l'auteur de la vidéo

L'élève sort du lycée et revient peu de temps après, muni de pierres et d'un bâton. Il souhaite s'en prendre physiquement à son professeur de sport. C'est là que le proviseur adjoint s'interpose. Il est frappé à plusieurs reprises par le jeune majeur de 18 ans. 10 jours d'ITT ont été prononcés pour le proviseur adjoint mais il a voulu tout de suite revenir au travail. Deux plaintes ont été déposées, à la fois par le proviseur adjoint et par le proviseur du lycée Edouard Vaillant de Vierzon. Des plaintes qui visent l'agresseur mais aussi l'auteur de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.

L'agression a été vivement condamnée par l'académie. "On ne tolère aucun fait de violence", réagit le directeur académique des services de l'Éducation nationale dans le Cher.