Vierzon : les deux incendiaires présumés restent en liberté en attendant leur jugement

Vierzon

C'est une personne qui a appelé le commissariat, suite à l'appel à témoin, en début de semaine. Elle a désigné ces quatre jeunes. Un témoin qui souhaite rester anonyme par peur de représailles. Mais pour les avocats des deux jeunes majeurs, le dossier est vide. Leurs clients nient toute implication et aucune trace matérielle ne viendrait étayer l'accusation. Pas d'empreinte, pas de trace ADN, pas d'image de vidéo protection. D'ailleurs, aucun prévenu n'a de casier judiciaire, ne boit, ni ne se drogue. Dans la nuit du 3 au 4 mai, une aire de jeux avait été incendiée dans le quartier du colombier, provoquant plus de 20.000 euros de dégâts. Un collecteur de verre et un abri à caddy dans un supermarché Leader Price avaient également été incendiés. D'après des proches, certains jeunes auraient voulu se venger de la mairie qui aurait fermé une salle où ils se réunissaient. Le procureur n'avait pas requis de mise en détention en attendant le jugement. L'important pour lui est de casser ce petit groupe qui terrorise le quartier en éloignant certains jeunes. L'un ira donc quelques semaines à Nantes et l'autre à Montargis, dans de la famille. Le procureur qui garde sous le coude certains éléments pour le jour du procès : certaines vidéos de ces incendies auraient circulé sur internet et pourraient confondre les auteurs. Deux mineurs sont également convoqués devant le juge pour enfants.