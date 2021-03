Vierzon : ouverture du procès des meurtriers présumés de Mathieu Hocquet

Les quatre hommes comparaissent pour enlèvement, et séquestration suivis de mort. Mathieu Hocquet avait 22 ans. Il était responsable d'une sandwicherie dans le centre de Vierzon. Après s'être orientée vers un crime homophobe, l'enquête avait rebondi grâce à un appel anonyme pour privilégier la thèse d'un meurtre crapuleux. Presque 22 ans après la mort du jeune homme, les responsabilités de chacun vont être très difficiles à établir. Ce procès va t-il enfin faire émerger la vérité ? La maman de Mathieu Hocquet le vit comme une nouvelle épreuve mais y place aussi un certain espoir : " Cela m'oblige à revoir tout ce que mon fils a subi. C'est très dur mais on aura peut-être enfin la réponse à nos questions pour qu'enfin cela se termine. Pourquoi s'en sont-ils pris à lui, qui aimait tellement la vie ? Il était mon rayon de soleil et tout d'un coup, il n'est plus là. En arriver à tuer quelqu'un sans parvenir à ce qu'on souhaitait sans doute faire, c'est vraiment un acte gratuit."

Saura t-on enfin ce qu'il s'est réellement passé à Vierzon les 12 et 13 juillet 1999 ? © Radio France - Michel Benoit

Les meurtriers présumés ont-ils enlevé Mathieu pour lui extorquer la combinaison du coffre et mettre la main sur l'argent de la sandwicherie, sans parvenir à leurs fins ? Un seul accusé reconnait avoir participé à l'enlèvement, sans avoir assisté à la mort de Mathieu. Il charge les trois autres hommes. Parmi eux, le client de Me Fleurier, qui met en avant l'absence de preuves : " On est à plus de 20 ans après les faits. C'est ce qui complique le dossier " analyse Me Jean-Michel Fleurier. " On demande aux accusés et notamment à mon client de servir un alibi après tout ce temps. C'est une chose pratiquement impossible. Mon client a toujours nié avoir participé à ces faits et sa position est toujours la même aujourd'hui. Le dossier de l'accusation repose en effet sur les déclarations d'un co-accusé. Il apparaît comme le témoin providentiel de l'accusation alors que dans ce dossier, on n'a pas d'éléments tangibles. Des investigations ont été faites sur le plan technique, scientifique, et elles n'ont absolument pas permis d'établir quoi que ce soit. C'est vrai que le dossier repose essentiellement sur les accusations d'une personne." Me Jean-Michel Fleurier réclamera l'acquittement pour son client comme l'ensemble des avocats de la défense.