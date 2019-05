Vierzon : Prison ferme pour l'agression d'un cheminot

Vierzon, France

L'un écope même de prison ferme mais il a fait appel et reste donc libre pour le moment. Tous deux étaient poursuivis pour violence en réunion. La peine la plus lourde : 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis mise à l'épreuve pour ce jeune de 20 ans qui a donc fait appel. Son comparse a été condamné à 4 mois avec sursis. Les deux amis s'étaient introduits le 13 février dernier, vers trois heures du matin, dans la gare de Vierzon. La nuit, elle est fermée aux voyageurs. Ils voulaient acheter des boissons au distributeur automatique. Un agent SNCF, chef d'escale de la gare, les a repérés et leur a demandé de sortir, mais les deux jeunes ont très mal pris la chose. Ils l'ont menacé de mort et se sont déchaînés sur lui, à coups de pieds et à coups de poings. Le cheminot avait dû être hospitalisé avec trois jours d'interruption temporaire de travail. Les deux agresseurs s'étaient enfuis, mais une patrouille de police les avait rapidement interpellés.