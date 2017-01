Vierzon : Trop de violence aux urgences !

Trop d'incivilités, d'insultes, de menaces aux urgences de l'hôpital de Vierzon. La CFDT dénonce une situation qui se dégrade depuis quelques semaines.

Samedi dernier, un patient alcoolisé s'en est pris à un agent d'accueil et une infirmière est toujours en arrêt après des menaces de mort mi décembre (le 18 décembre) : les urgences de l'hôpital avaient alors été envahies par une cinquantaine de personnes en grande partie issue de la communauté des gens du voyage. Trop c'est trop ! Les personnels demandent des mesures rapides.

Le centre hospitalier de Vierzon va devoir sécuriser davantage ses urgences © Radio France - Michel Benoit

Les personnels réclament toute une série de mesures : les victimes portent déjà systèmatiquement plainte, mais pour Christophe Durieux, secrétaire adjoint de la CFDT à l'hôpital de Vierzon, la direction doit aussi s'engager en portant plainte elle aussi. Certains agents souhaitent une initiation aux techniques de self défense et surtout, la présence de vigiles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. "Ce n'est pas aux soignants de faire la police " explique Christophe Durieux. Mais embaucher des vigiles, ça parait compliqué pour le directeur du centre Hospitalier de Vierzon, Florent Foucard. "Nous n'avons pas les moyens de le faire" (NB : l'hôpital de Vierzon affiche un déficit d'environ 10 millions d'euros en 2016). La direction est prête à renforcer la formation des personnels à la gestion de l'agressivité des patients. Elle devrait également améliorer la vidéo protection : trois caméras filment déjà les urgences ; à l'avenir les images pourraient être enregistrées, ce qui n'est pas le cas actuellement.