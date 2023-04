Vierzon : Un jeune handballeur mis en examen pour corruption de mineurs et diffusion de ses ébats sexuels

À Vierzon, un jeune handballeur et arbitre du club de l'Églantine de Vierzon âgé de seulement 20 ans vient d'être mis en examen hier (vendredi). Information révélée par le Berry Républicain que nous avons pu nous faire confirmer ce samedi.

On soupçonne ce jeune homme d'avoir eu des relations sexuelles avec d'autres jeunes de son club dont certains mineurs entre le 1er juillet 2021 et le 18 avril dernier. Il aurait en plus diffusé des images de ses relations sexuelles sans leur consentement. Une information judiciaire est ouverte.

ⓘ Publicité

Corruption de mineurs

C'est une suspicion d'agression sexuelle dénoncée mardi dernier qui a permis de mettre au jour l'ensemble des faits reprochés. L'auteur présumé aurait eu des relations sexuelles, consenties selon lui, avec d'autres garçons du club de handball de l'Eglantine de Vierzon dont certains coéquipiers. Les victimes sont au nombre de quatre agés de 15 à 19 ans, selon l'époque des faits (entre juillet 201 et avril 2023). Il ressort des premières auditions que ces relations sexuelles se seraient déroulées à l'occasion de fêtes chez l'agresseur présumé et dans un contexte de forte incitation avec par exemple la diffusion de films pornographiques.

La qualification de "corruption de mineur de plus de 15 ans" a donc logiquement été retenu par le parquet de Bourges mais aussi celles "diffusion d'images pédopornographiques" et d'"atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement et transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel".

Mis en examen et sous contrôle judiciaire

Car le jeune homme aurait aussi divulgué et même partagé certaines vidéos de ses ébats sexuels à l'insu des victimes. Pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés il encourt jusqu'à 10 ans de prison mais l'enquête ne fait que débuter.

En attendant ce jeune handballeur, présumé innocent, est placé sous contrôle judicaire. Il à l'interdiction de retourner au club, de rentrer en contact avec ces victimes mais aussi d'exercer toute activité en contact avec des mineurs.