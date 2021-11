Vierzon : une femme décède dans l'incendie de sa maison

Un incendie mortel à Vierzon, dans la nuit de jeudi 18 à vendredi 19 novembre. Les pompiers ont été appelés un peu avant une heure du matin pour intervenir sur l'incendie d'une maison, sur l'avenue Pierre-Billes, au sud-est de la ville. À leur arrivée, ils ont découvert le corps de son habitante, une femme de 55 ans. Sa maison est entièrement détruite.

Les flammes ont gagné la toiture et se sont propagées à la maison voisine. Le couple qui y vit a été évacué et relogé. la quinzaine de pompiers mobilisés ont passé toute la nuit sur place pour maîtriser l'incendie. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. La piste du suicide est pour l'instant privilégiée.