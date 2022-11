Vierzon : y a-t-il eu des dérives pour rémunérer certains médecins du centre hospitalier ?

Les médecins sont poursuivis pour altération frauduleuse de la vérité, usage de faux ou blanchiment. Les responsables administratifs pour soustraction, détournement et destruction de documents. Tous contestent les faits. C'est un rapport de la chambre régionale des comptes en 2018, qui a révélé la pratique. Elle porte sur des centaines de milliers d'euros et a duré au moins de 2014 à 2021, même bien après l'alerte des contrôleurs. En gros, le parquet reproche à ces trois médecins d'avoir touché des rémunérations indues, des contrats illégaux et soupçonne que des astreintes aient été payées sans avoir été effectuées. En clair, de l'emploi fictif. Ce que contestent les prévenus. Pour l'ancien directeur, ces pratiques n'ont rien de délictuel. Elles étaient encadrées par la procédure du temps de travail additionnel (TTA), mais ces vacations ont-elles réellement été effectuées ? L'ancien directeur insiste sur la difficulté pour les hôpitaux de trouver des médecins ou de les garder. Parmi les médecins poursuivis : un anesthésiste intérimaire. On sait que les hopitaux sont en concurrence pour les embaucher et que c'est souvent le plus offrant qui emporte la palme, malgré un plafonnement officiellement instauré.

ⓘ Publicité