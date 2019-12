Vieux-Charmont : l'homme accusé d'avoir étouffé une grand-mère décrit comme un homme "sans empathie"

Vieux-Charmont, France

C'est ce vendredi que le verdict sera rendu dans l'affaire de cette octogénaire de Vieux-Charmont, cambriolée, et morte étouffée et étranglée en janvier 2018 alors qu'elle dormait paisiblement. Son calvaire aura tué au moins une dizaine de minutes : son voisin, un adolescent de 16 ans à l'époque a été condamné pour ces faits en novembre par le juge pour enfants de Montbéliard en novembre, et son ami un bethoncourtois de 19 ans est jugé depuis mercredi. Ce jeudi, la cour d'Assises a tenté de dépeindre la personnalité de ce dernier.

Un accusé peu loquace

Lors de l'audience, le président de la cour fait remarquer à Marko, l'accusé, que sa victime présumée aurait pu être sa grand mère. Le jeune homme répond par un long silence. Au psychologue qui l'a évalué peu après les faits, le bettoncourtois n'a rien dit également. Dans son rapport, la spécialiste le décrit comme un homme "sur la défensive", "retenu", qui exprime "peu d'émotions". Impossible à dire en revanche si "c'est parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il ne sait pas faire".

Pour l'humaniser, son avocate tente de rappeler "l'enfant poli et serviable" qu'il était. Elle parle de l'histoire familiale de cet homme, dernier d'une fratrie de 7 enfants, "plutôt délaissé par ses parents, fils d'un père ouvrier à Peugeot peu présent à la maison et violent physiquement". Mais les mots du psychiatre sont eux aussi sévères : Marko "ne fait pas la différence entre le bien et le mal", il est un "être froid sans aucune affectivité". L'avocate générale lit quelques lettres envoyés en prison par l'accusé à ses parents, où il rejette sa responsabilité, et où il se dit "dégoûté, car il a perdu sa voiture". L'avocate générale rappelle aussi que quelques mois avant les faits, Marko avait vidé de l'huile de vidange sur le portail de sa sœur, l'avait menacé en accélérant la voiture, parce qu'il avait coupé du bois et que sa sœur ne l'avait pas payé.

Une amitié toxique?

Les deux garçons expliquent s’être connus via un ami en commun. Rapidement ils partagent une même passion pour la mécanique, et ne se quittent plus. Malgré la différence d'age, "Marko n'en avait plus que pour l'adolescent" décrypte sa famille. Pour le jeune homme, cette amitié est quelque chose de nouveau, lui qui a été objet de moqueries plus petit car il souffrait de surpoids. Il se plonge dans cette relation accompagnant son nouveau copain quasiment tous les jours au lycée. Les deux amis se découvrent ensuite une nouvelle passion : le cambriolage, ils en font 4 en tout .

Au psychiatre Marko a révélé que" lors d'un vol les deux jeunes hommes s'étaient dit que la prochaine fois il n’y aurait pas de survivant, la prochaine serait morte". Et aucun des deux n'a retenu l'autre dans l'escalade de la violence : quelques minutes avant de tuer leur victime, dans le salon de la grand-mère, ils ont poussé leur amitié jusqu'à tester leur capacité à étouffer quelqu'un : ils se sont s'exercés l'un sur l'autre avec un coussin, "ils se sont suivis mutuellement sans que l'un ne résiste" résume à un moment le président de la cour d'Assises.