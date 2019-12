Vieux-Charmont : la famille de la grand-mère tuée dans son sommeil témoigne

Alors que s’ouvre ce mercredi devant la cour d’Assises du Doubs le procès de l’assassinat d’une octogénaire de Vieux-Charmont en janvier 2018, la fille et la petite-fille de la victime ont pris la parole à l’audience pour exprimer leur "rage" après cet "acte barbare et gratuit".

Vieux-Charmont, France

C’est avec beaucoup d’émotion et de dignité que la famille de Rosalie Giuliani a revécu ce mercredi devant la cour d’Assises du Doubs cette journée du 5 janvier 2018. Pendant la nuit du 4 au 5, un habitant de Bethoncourt âgé de 19 ans à l’époque des faits, est accusé d’avoir cambriolé l’octogénaire, de l’avoir étouffée avec un sac à pain en plastique et tuée, puis d’avoir pris en photo son cadavre. La photo a ensuite été diffusée auprès par le complice sur le réseau social Snapshat, auprès d'amis. Son complice, un mineur de 16 ans, voisin de la vieille dame, a été condamné en novembre 2019 à 18 ans de réclusion criminelle devant le juge pour enfants de Montbéliard.

La fille et la petite-fille de la victime prennent la parole

Danièle, 62 ans, retraitée, est appelée à venir s’exprimer. Cette petite femme à l’allure frêle, au carré blond impeccable, marche, lentement vers la cour, un papier à la main qu’elle dépose sur le pupitre : "Je vais lire quelques mots. Ma mère se sentait en sécurité dans sa maison, et c’est dans cette maison qu’il a supprimé le dernier souffle avec un geste d’une atrocité sans noms. Depuis 23 mois, je porte le poids de la souffrance, de la rage de ne pas l’avoir protégée". La fille de la victime se tourne alors vers le suspect et lui demande "Pourquoi pourquoi, l’avoir tué elle dormait pendant le cambriolage ?». C’est elle qui entre dans la maison blanche située rue Brognard à Vieux-Charmont : "Je ne voyais pas ma mère, j’ai crié maman, maman où es-tu ? Je pensais qu’elle était cachée quelque part, je suis même montée au grenier pour voir. Je la cherchais, j’ai appelé mon mari et ma fille, ils sont arrivés et c’est Julie, ma fille, qui est venue et qui a pensé à regarder sous le matelas".

Julie, la petite fille de victime a également préparé un mot qu’elle a écrit. Cette enseignante de 40 ans dit "porter la voix unanime d’une famille meurtrie à tout jamais, pour parler de cette rage que nous contenons, cette incompréhension et cette détresse. Il y a des monstres sans remords sans aucune once d’humanité. Même la peine maximale ne peut atténuer cette douleur face à cet acte barbare et gratuit" conclut-elle.

Le directeur de l’enquête désemparé face à l'accusé

Fabrice Petitjean, en charge de l’enquête au commissariat de Montbéliard, explique comme il a pu être dérouté dans cette salle de garde à vue après les explications glaçantes de l'accusé. Lui a en tête l'image de la victime, il se l'imagine "tellement innocente. Elle ne demandait rien elle était chez elle. Elle n'était même pas réveillée. Ce qui m'a choqué c'est la sauvagerie employée, l'acharnement, et une certaine forme de plaisir". ll détaille comment les accusés racontent avoir "chanté un morceau de rap en tuant leur victime", la photo qu'ils ont prise. Mais plus que cela, l’enquêteur, 20 ans de métier au compteur, est surpris par les aveux des deux jeunes hommes "sans empathie. On a beau être des enquêteurs chevronnés, ce qui marque ce sont leurs déclarations froides et glaciales".

Des premières déclarations à l'audience glaciales

Les premières déclarations de Marko, l'accusé au physique et à la carrure imposante, ne contredisent pas les propos du policier de Montbéliard. Le bethoncourtois est laconique dans ses réponses, lèvres pincées, il dit avoir conscience de la gravité des faits, mais "ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête ce jour là". Le jeune homme explique qu’il avait proposé à son complice de tuer la grand-mère pour "rigoler. Je pensais pas qu’il allait l’accepter, et du coup j’ai accepté". La journée de jeudi devrait être consacré à tenter de cerner la personnalité de l'accusé. Le verdict sera rendu vendredi : l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.