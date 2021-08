Vieux-Charmont : la fromagerie Lehmann porte plainte après le vol de trois cuves de fabrication

L'opération a été minutieusement préparée. Au moins deux individus se sont introduits ce dimanche vers 7h sur le parking de la fromagerie Lehmann à Vieux-Charmont dans le pays de Montbéliard. Ils ont découpé le grillage puis dérobé trois cuves de fabrication du fromage qui étaient installées là. D'après les images des caméras de surveillance, les bacs de 3 000 litres ont été chargés à l'aide d'une grue directement sur des camionnettes stationnées devant l'entreprise.

Un préjudice de 90 000 euros

C'est dans ces cuves en cuivre et en inox que l'on verse le lait de vache qui sert à la fabrication des fromages. " Je les ai acheté il y a tout juste un an et j'étais entrain de les installer", explique le gérant Thierry Lehmann dépité. Il a déposé plainte dans la foulée à la police de Montbéliard qui a ouvert une enquête.

Extrait de la vidéo surveillance de la fromagerie, on aperçoit la grue rouge qui dépose la troisième cuve dans une camionnette blanche - Caméras interne / fromagerie Lehmann

Le préjudice s'élève à 90 000 euros mais il n'y aura pas de conséquence sur l'activité de la fromagerie, assure Thierry Lehmann. La marque possède deux autres sites de fabrication dont un à Etupes et trois magasins également à Etupes, Valentigney et Belfort. La fromagerie est également présente chaque semaine sur les deux marchés couverts belfortains, les Vosges et Fréry.