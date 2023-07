Vieux-Condé : l'homme de 72 ans qui s'était plaint de nuisances sonores devant son domicile est décédé

Un homme de 72 ans est décédé ce lundi soir après s'être fait agressé par un jeune de 17 ans il y a quelques jours à Vieux-Condé près de Valenciennes. L'ancien commerçant de la ville avait demandé à trois jeunes devant chez lui de faire moins de bruit. En réponse, ce jeune mineur lui avait donné plusieurs coups de poing et pied.

"Une rare violence"

Le jeune homme de 17 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre. Cependant, cette qualification devrait changer après la mort du retraité. Deux complices de 14 et 18 ans sont mis en examen eux pour "non empêchement de commettre un crime ou un délit et non-assistance à personne en danger".

Le maire de la ville David Bustin dénonce des faits "d'une rare violence" et annonce qu'un livre de condoléances a été installé dans le hall de la mairie pour saluer la mémoire de l'ancien fleuriste très connu dans la commune. En juin dernier, à Quesnoy-sur-Deûle, un homme de 63 ans avait été tué à coups de couteau après avoir demandé à plusieurs jeunes de faire moins de bruit sur les berges. Les suspects ont été mis en examen pour homicide et violences aggravées.