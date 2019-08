Vieux-Condé : un adolescent de 15 ans grièvement blessé par balle en pleine nuit

Vieux-Condé, France

Il est environ 2h dans la nuit de lundi à mardi. Les pompiers de Vieux-Condé, près de Valenciennes, sont appelés pour une intervention rue d'Anjou, dans le quartier de la solitude. A leur arrivée, la police est en train de sécuriser les abords du city stade : c'est là qu'un adolescent de 15 ans a été blessé par un projectile de nature indéterminée. La victime, touchée au visage et au cou, est transportée dans un état grave au centre hospitalier de Valenciennes. Son pronostic vital ne serait pas engagé

Un secteur filmé par vidéo-surveillance

Les circonstances du ou des tirs sont encore très floues ce mardi matin. Une enquête a été ouverte et il faudra notamment examiner les images de vidéo-surveillance car cette rue du quartier de la Solitude dispose de caméras. Selon les informations recueillies par France Bleu Nord, il ne s'agit pas d'une rixe. La piste du règlement de compte ne serait donc pas privilégiée pour le moment.

On ne connaît pas encore l'identité de la victime et on ne sait pas s'il s'agit ou non d'un habitant de Vieux-Condé. La ville de 10 500 habitants est située tout près de la frontière belge.