Vieux-Condé : un adolescent mis en examen pour tentative de meurtre, sa victime entre la vie et la mort

Dans la nuit de mercredi 5 juillet 2023 à jeudi 6 juillet, trois jeunes de 14, 17 et 18 ans ont violemment agressé un homme de 72 ans, qui a été retrouvé gisant sur le trottoir, devant sa maison à Vieux-Condé, dans le Nord.

Un peu plus tôt dans la nuit, vers 23h, il était sorti de chez lui pour demander à ces trois jeunes de faire moins de bruit.

L'adolescent de 17 ans a alors frappé la victime à coups de pieds et de poings d'après le Parquet de Valenciennes, même lorsqu'elle était tombée au sol.

L'agresseur présumé a été mis en examen pour tentative de meurtre par le parquet de Valenciennes et placé en détention provisoire cette semaine.

Ses camarades de 18 ans et 14 ans ont été mis en examen pour non-empêchement de commettre un crime ou un délit et non-assistance à personne en danger. "Ils ont fait l’objet, pour le premier d’un placement sous contrôle judiciaire, et pour le second d’une mesure judiciaire éducative provisoire, leur imposant une série d’interdictions" d'après le Parquet de Valenciennes.

Aucun des jeunes n'avait d'antécédent judiciaires.

Le pronostic vital du vieil homme est toujours engagé.