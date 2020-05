Bien que les deux rassemblements aient été interdits par le préfet de Haute-Garonne, quelques gilets jaunes et commerçants se sont croisés place Saint-Georges ce samedi après-midi. Le face-à-face a été court mais tendu.

Vif échange entre quelques commerçants et gilets jaunes à Toulouse

Normalement, il n'y aurait jamais dû y avoir de manifestation ce samedi après-midi à Toulouse, d'un côté comme de l'autre. Des gilets jaunes avaient initialement prévu de se retrouver devant l'hôpital Purpan à 14h. Mais après l'interdiction de manifester décrétée par le préfet, ils ont finalement renoncé. Ce qui n'a pas empêché quelques uns d'entre eux de se retrouver dans le centre de Toulouse, rue Alsace-Lorraine notamment, et surtout place Saint-Georges, où des commerçants avaient prévu une contre-manifestation.

Le rassemblement des commerçants avait lui aussi été interdit par le préfet, comme celui des gilets jaunes. Le représentant de l'Etat avait mis en avant l'urgence sanitaire pour justifier l'interdiction. Mais, malgré la présence importante de forces de l'ordre dans le centre-ville, la rencontre entre les deux camps a donc eu lieu, place Saint-Georges.

Y'en a marre des gilets jaunes !

Il n'y a pas eu d'affrontements physiques, mais verbaux, masques sur les visages ou non. Quant aux gilets jaunes, rares étaient ceux qui portaient leurs gilets. "Y'en a marre des gilets jaunes !" a notamment lancé une commerçante a l'un d'entre eux, "vous êtes là pour nous provoquer !". L'homme, tout de noir vêtu, masque compris lui a répliqué :"vous faites une manifestation illégale, et il n'y a pas un policier pour vous l'interdire !". Selon l'Agence France Presse, la police a néanmoins demandé la dispersion des commerçants, venus masqués mais ne respectant pas tous la distanciation physique, conformément à un arrêté préfectoral pris jeudi pour interdire tout rassemblement sur la voie publique de plus de 10 personnes.

Le maire de Toulouse au "soutien" des commerçants

"Soutien aux commerçants !" a crié un autre homme. La commerçante a rajouté : "les gilets jaunes on n'en veut plus !". Dans le regroupement des commerçants était notamment présent Philippe Léon, d'une association de commerçants du centre-ville : "nous sommes là pour dire qu'il est irresponsable de la part des gilets jaunes de manifester avec les risques de contamination et irresponsable de bloquer les commerces, qui sont sous assistance respiratoire", a-t-il indiqué à l'AFP. "L'enjeu est de nous laisser nous refaire une santé, nous laisser travailler, de pas faire peur aux clients", a souligné Jean-Marc Martinez, président de la Fédération des commerçants de Toulouse à l'origine de l'action. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc est venu brièvement apporter son "soutien" aux commerçants. Il avait d'ailleurs indiqué ce samedi matin sur France Bleu Occitanie qu'il comprenait leur "ras-le-bol".

Ailleurs dans le centre-ville, des "gilets jaunes" et militants anticapitalistes ont tenu des petits regroupements épars, dispersés par d'importantes forces de police, qui ont procédé à des verbalisations.