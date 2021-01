Vigilance à Cherbourg : une écolière abordée à proximité de son école

Un certain trouble règne au sein de l'école Gibert-Zola à Cherbourg-en-Cotentin après qu'une élève a été abordée de façon insistante par un homme lundi 25 janvier au matin. Les faits se sont déroulés vers 8 heures 30, à une cinquantaine de mètres de l'entrée de l'école Gibert-Zola, au niveau d'un passage piéton surveillé par un personnel associatif chargé de sécuriser la traversée de la rue.

D'après les témoignages recueillis, une élève de CM1 a été abordée par un jeune homme portant un blouson à capuche. Celui-ci aurait demandé à plusieurs reprises à l'écolière de le suivre. Une demande insistante qui a poussé la petite fille à rejoindre l'école en courant.

Pas de communication auprès des parents pour l'instant

Un signalement a été fait par les parents et depuis, la police nationale et la police municipale ont renforcé leur présence aux abords de l'école. "L'affaire est prise au sérieux", indique Pierre-François Lejeune, adjoint au maire en charge de la sécurité qui précise "que la ville n'avait pas été confrontée à ce type de problématique depuis un certain temps".

De son côté, l'enseignante de la jeune fille a invité les élèves de sa classe à faire preuve de vigilance et de prudence. En revanche, pour l'instant, aucune communication n'a été entreprise auprès des élèves des autres classes ni même des parents. Une absence d'informations que regrettent certains de ces parents étant donnée la nature des faits.