Vigilance maintenue dans les Gorges du Tarn, 340 pompiers toujours mobilisés sur l'incendie

L'incendie qui touche une partie de la Lozère et de l'Aveyron mobilise toujours près de 340 pompiers ce vendredi 12 août, dont 90 soldats du feu aveyronnais. Le feu est fixé depuis jeudi soir dans les Gorges du Tarn, mais pas éteint. "La vigilance est toujours de mise dans la mesure où le vent qui s'est levé depuis ce matin a favorisé l'apparition de nouvelles reprises" précise la préfecture. Les secteurs de Mostuéjouls et de Rivière-sur-Tarn se trouvent donc toujours sous haute surveillance.

Les accueils d'urgence progressivement fermés

Plusieurs points d'accueil d'urgence ont été mis en place depuis le début de l'incendie. Ils ont fermé progressivement, car la majorité des habitants et vacanciers évacués ont pu regagner leur domicile ou lieu de résidence estival. Seul reste ouvert ce vendredi le centre d'hébergement de La Cavalerie, installé dans les locaux de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère.

La circulation perturbée

Plusieurs routes départementales sont partiellement ou totalement fermées. La D907 est ouverte uniquement à sens unique, en direction Millau, pour permettre le passage des véhicules de pompiers. La D187 est elle aussi ouverte uniquement à sens unique, dans le sens Millau-Le Rozier. Enfin lorsque l'on se trouve à Séverac-le-Château et que l'on veut se rendre dans les Gorges du Tarn, il faut prendre la sortie 43, et non la 42, pour suivre ensuite la départementale 995 en direction de Massegros, précise la préfecture.