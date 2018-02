Le département de l'Isère est en vigilance orange à la neige et au verglas à partir de 6h ce lundi matin et jusqu'à 16h au moins. Pour éviter tout blocage de route la Préfecture interdit les véhicules de plus de 7,5 tonnes sur plusieurs grandes routes.

Grenoble, France

Pour éviter tout incident, la Préfecture de l'Isère a décidé d'interdire certaines routes du département aux plus de 7,5 tonnes ce lundi, "en raison des conditions climatiques prévues par Méteo France qui a placé le département en vigilance orange « neige-verglas »", explique son communiqué. Elle précise également que "les véhicules seront stockés ou retournés sous le contrôle des forces de l’ordre" et que "ces mesures ne s’appliquent pas sous réserve de disposer d’équipements spéciaux aux véhicules de secours et d’intervention" et notamment aux véhicules de dépannage des réseaux d’électricité.

Les axes interdits sont les suivants :

· RD 1075 : entre la commune de Vif et le col de la Croix Haute ;

· RD 1075 : au niveau du col du Banchet entre les communes de La Batie-Divisin et Chirens ;

· RD 529 : entre les communes de Jarrie et La Mure ;

· RN 85 : dans la rampe de Laffrey, entre les communes de Vizille et Corps ;

· RD 1085 : au niveau du col du Banchet, entre les communes de La Frette et Le Mottier ;

· autoroute A51 : entre Varces et le col du Fau ;

· autoroute A 48 : entre Voreppe et l’échangeur de Coiranne (bifurcation avec l’A43).