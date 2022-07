Vigilance orange aux feux de forêt en Gironde, des feux d'artifice annulés

Météo-France, l’association de défense des forêts contre les incendies et la préfète de Gironde ont décidé de placer le département de la Gironde en vigilance orange pour le risque d’incendies en forêt à compter de mercredi 13 juillet.

Les pompiers en 2020 près du Tuzan, après qu'un incendie de forêt a détruit plus de 150 hectares de pins dans le sud de la Gironde.

La vigilance orange pour risque d'incendie dans notre département commence ce mardi dès minuit. C'est un niveau d'alerte important : le niveau 3 sur une échelle de 5.

Les conséquences sont nombreuses dans les communes à dominante forestière :

la circulation et le stationnement des véhicules à moteur seront interdits entre 14h et 22h sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation et pistes cyclables sauf pour les personnes autorisées.

les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et de sciage seront suspendues entre 14h et 22h.

les activités ludiques et sportives seront interdites entre 14h et 22h à l'exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètres de plans plages.

Feux d'artifices interdits

La préfecture de Gironde précise donc que "les tirs de feux d’artifices sont également interdits dans les communes à dominante forestière de la Gironde jusqu’à lundi 18 juillet 2022 à 8h00. Seuls les tirs de feux d’artifices effectués sur l’eau ou en direction de l’eau pourront être autorisés par les maires après analyse du risque réalisée avec l’appui du service départemental d’incendie et de secours."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les plus importants feux annulés, on peut citer Saint Émilion, Andernos-les-bains, Arcachon, Carcans, Lacanau, Langon, Le Teich, Le Verdon sur mer, Lege-Cap-Ferret et dans l'agglomération bordelaise Léognan, Mérignac, Pessac ou Gradignan.

À Canéjan, la mairie écrit déjà sur son site internet : "En raison de la vigilance élevée (niveau orange) déclenchée par la Préfecture de la Gironde ce jour, tous les feux d'artifice, publics ou publics, sont interdits dans l'ensemble des communes à dominante forestière de la Gironde. Cette interdiction est valable à compter du 13 juillet et jusqu'à nouvel ordre."

Le feu d'artifice initialement prévu à Canéjan, le mercredi 13 juillet au soir, est annulé. Les autres festivités (pique-nique républicain, bal) sont maintenues.