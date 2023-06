Vigilance orange aux orages levée sur la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Gers encore touché

Des rafales de vent et de la grêle ont encore balayé le sud-ouest.Bruno Levesque

Depuis 4 heures ce jeudi matin, la vigilance orange aux orages a été levée pour la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne mais aussi le Lot et le Lot-et-Garonne. Le Gers a été particulièrement touché ce mercredi soir.

Le Gers une nouvelle fois touché

Selon le dernier bilan de la Préfecture du Gers à 1h30 ce jeudi matin, une centaine de pompiers et une trentaine de véhicules sont intervenus 237 fois. 7.355 foyers sont privés d'électricité sur 90 communes dans le département. Plusieurs secteurs touchés.

Le nord et l'ouest du département concernés

Au nord du Gers, à Condom, 30 résidents de l'EHPAD la Ténarèze ont été transférés du rez-de-chaussée au 1er étage, suite au débordement de la Gélise. 12 résidents ont été évacués sur l’hôpital de Condom qui a déclenché son plan blanc. La basse ville de Condom est inondé. La commune de Mouchan est privée de courant, avec aussi des coulées de boues et des toitures touchées.

Dans l'ouest du département, à Riscle, les habitants du quartier Lamenou ont été évacués ainsi que 16 personnes de l'ESAT vers l'école primaire. A Plaisance, l'EHPAD Saint-Joseph est privé d'électricité. Deux lotissements sont sinistrés. Beaucoup d'arbres et de lignes électriques sont tombés dans le secteur de Lasserade et Préchac mais aussi vers Aignan, Sabazan, Margouët-Meymes et Averon-Bergelle.

2e épisode orageux en deux jours

Depuis mardi 21h, le préfet du Gers a déclenché le Centre Opérationnel Départemental suite un premier passage orageux principalement sur le nord-ouest du département. La Préfecture recommande la plus grande vigilance sur la route car la signalisation n’est pas optimale. Des câbles électriques peuvent encore être présents au sol.

Routes encore fermées à la circulation :

RD 3 à Tasques / Pouydraguin / Termes-d'Armagnac / Sarragachies / Maulichères

RD 35 à Vic-Fezensac / Castillon-Debats / Roquebrune

RD 173 à Termes d'Armagnac / Izotges

RD 931 à Condom / Mouchan

RD 931 à Condom / Ligardes > en cours de réouverture

RD 930 à Valence / Condom > en cours de réouverture

RD 946 à Riscle / Saint-Mont

RD 109 à Marguestau / Ayzieu

RD 215 à Jegun

RD 218 à Castet-Arrouy / Lectoure / Sainte-Mère

RD 525 à Miradoux

Coupures d'électricité :