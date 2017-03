Vigilance orange orages et vent en Loire-Altantique et en Vendée

Météo France place la Loire-Atlantique et la Vendée en vigilance orange orage et vent à partir de 16 heures ce dimanche, jusqu'à demain lundi 16 heures.

Le vent ne va pas faiblir. Météo France place la Loire-Atlantique et la Vendée en vigilance orange orage et vent à partir de 16 heures ce dimanche, jusqu'à demain lundi 16 heures.

En Vendée les rafales les plus fortes sont attendues demain entre 12h00 et 18h00, elles atteindront 110 km/h sur l’ensemble du département. Sur la côte et ponctuellement dans les terres, des rafales à 120 km/h seront possibles.

La mer sera très grosse avec des vagues de 5 à 6 m au large. Avec ces petits coefficients, le risque de submersion est très faible, par contre les fortes vagues peuvent entraîner une érosion marquée au pied des dunes et dans les secteurs sensibles.

Le département de Vendée indique également que le pont de Noirmoutier pourrait être fermé demain entre 10h et 19h.